Afganistan'da iki intihar saldırısı: En az 69 ölü

Afganistan'da dün (20 Ekim 2017) gerçekleşen iki intihar saldırısında en az 69 kişi yaşamını yitirdi. Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir Şii camisine intihar saldırısı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az 49 kişinin öldüğünü, 45 kişinin de yaralandığını açıkladı. Diğer saldırı ise Ghor bölgesinde oldu. Burada da bir camiye saldıran intihar bombacısının en az 20 kişiyi öldürdüğü, 10 kişinin de yaraladığını açıkladı.

Kabil'deki saldırıda intihar saldırganının İmam Zaman Camii'ne girdikten sonra önce çevreye ateş açtığı, daha sonra da üzerindeki patlayıcıları ateşlediği bildiriliyor.

İkinci saldırıda ise ülkenin orta kısımlarında bulunan Ghor bölgesinde bir cami hedef alındı.

BBC Farsça'nın Kabil'deki muhabiri az 20 kişinin yaşamını yitirdiğini duyururken, 10 kişinin de yaralandığını bildirdi.

AFP'ye konuşan Ghor emniyetinden Muhsin Danişyar, saldırının bir Sünni camisinde gerçekleştiğini, muhtemelen saldırıda yaşamını yitiren üst düzey bir yerel polis yetkilisini öldürmek için düzenlendiğini söyledi.

Danişyar saldırıda en az 30 kişinin öldüğünü söylerken Ghor Valisi Nasır Khazeh henüz 10 can kaybını doğrulayabildiklerini belirtti. Saldırıları şu ana kadar üstlenen olmadı.

Ancak Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü son dönemde hem Kabil'de hem de Afganistan'ın diğer bölgelerinde Şii camilerini hedef almıştı.

Kabil'de 29 Eylül'de yine Şiilerin gittiği Hüseyniye Camii'ne düzenlenen bombalı saldırıda da en az 6 kişi ölmüş, 20 kişi de yaralanmıştı.

Taliban saldırıları da arttı

Taliban da son dönemde Afganistan'daki saldırılarını artırdı. BBC İzleme Servisi'nin haberine göre Taliban, perşembe günü yaptığı açıklamada Afganistan'ın doğusundaki saldırılarda 47 kolluk kuvveti mensubunu öldürdüğünü ve yaraladığını, birkaç askeri aracı da imha ettiğini duyurdu.

Öte yandan Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, son dönemde ülkesinde düzenlenen saldırıları sert bir dille kınadı.

Gani son saldırıdan birkaç saat önce yaptığı açıklamada , şiddet destekçilerinin ve "nefret ağlarının" yalnızlaştığını söyledi.