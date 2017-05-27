Afganistan'da iki ayrı bombalı saldırı

Afganistan'da Ramazan'ın ilk gününde iki ayrı bombalı saldırı düzenlendi. Ülkenin doğusunda yer alan Host vilayetinde bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldırıda en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, sekiz kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan İçişleri Bakanı Necib Daniş "Bombalı saldırya hedef olan kamuya açık bir otobüs durağıydı. Kurbanlar sivil kıyafetler içindeydi ve kimliklerini belirlemek zor" dedi.

Host polis şefi Feyzullah Hayrat ise saldırının ABD istihbarat servisi CIA tarafından finanse edilen ve eğitilen yerel askeri birlik konvoyunu hedef aldığını söyledi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Hayrat "Bombalama sabahın erken saatlerinde, Host Bölgesel Gücü (KPF) üyeleri işe başladığı sırada meydana geldi" dedi. Feyzullah Hayrat, cesetlerin paramparça olduğu şiddetli patlamada ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti. Saldırıyı Taliban üstlendi.

Yaklaşık 4 bin kişilik bir gücü olan KPF’nin Pakistan sınırı yakınında Taliban’a karşı bir “gölge savaş” yürüttüğü ileri sürülmüştü. KPF bazı işkence olayları ve yargısız infazlardan da sorumlu tutulmuştu.

Öte yandan Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde askerleri taşıyan bir minibüse gerçekleştirilen saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 10 sivilin hayatını kaybettiği, altı sivilin de yaralandığı bildirildi.

Taliban'ın hedefinde NATO güçleri var

Afganistan'ın kuzeyinde 'bahar hücumunu' başlatan Taliban ile Afgan güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar Ramazan öncesinde şiddetlenmişti. Taliban 28 Nisan'da başlatılan 'ilkbahar hücumunun' hedefinin Afganistan'daki ABD'nin öncülüğündeki NATO güçleri, askeri altyapıları ve askerleri olduğunu duyurmuştu.

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AFP, dpa, DW / SÖ, EC