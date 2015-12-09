Afganistan'da havaalanına saldırı

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde Taliban militanları havaalanı kompleksine baskın

düzenledi. Taliban ile güvenlik güçleri arasında tüm gece boyunca süren çatışmalarda en az sekiz

kişi öldü.

Kandahar Valisi Samim Hepelvak, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, aralarında siviller ve

askerlerin de bulunduğu sekiz kişinin öldüğünü bildirirken, Kandahar'daki komutanlardan Davud Şah

Vefadar ölü sayısını 18 olarak açıkladı.

Saldırıya uğrayan havaalanı kompleksinde NATO-Afgan ortak hava üssü de yer alıyor.

Evlerinden çıkmamaları istenen bölge sakinleri silah ve patlama seslerinin gelmeye devam ettiğini

bildiriyor.