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Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da havaalanına saldırı

Taliban militanlarının Kandahar'da havaalanı kompleksine düzenlediği saldırıda en az sekiz kişi öldü.

09 Aralık 2015 11:21

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde Taliban militanları havaalanı kompleksine baskın
düzenledi. Taliban ile güvenlik güçleri arasında tüm gece boyunca süren çatışmalarda en az sekiz
kişi öldü.

Kandahar Valisi Samim Hepelvak, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, aralarında siviller ve
askerlerin de bulunduğu sekiz kişinin öldüğünü bildirirken, Kandahar'daki komutanlardan Davud Şah
Vefadar ölü sayısını 18 olarak açıkladı.

Saldırıya uğrayan havaalanı kompleksinde NATO-Afgan ortak hava üssü de yer alıyor.

Evlerinden çıkmamaları istenen bölge sakinleri silah ve patlama seslerinin gelmeye devam ettiğini
bildiriyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TalibanKandaharValisi Samim Hepelvak AFPDavudVefadarNATO-AfganDeutsche Welle Türkçe AFP/BKBD

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