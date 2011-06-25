Afganistan'da hastaneye bombalı saldırı: En az 20 ölü

T24- Afganistan'ın Logar vilayetindeki bir hastaneye bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Afgan makamları en az 20 ölü olduğunu bildirdi.











Afganistan Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre kurbanların büyük bölümünü hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler ve hastane personeli oluşturuyor. Bakanlık hayatını kaybedenler arasında çocukların da bulunduğunu kaydetti.

Ölü ve yaralı sayısı hakkında ise farklı bilgiler veriliyor. Bakanlık ilk olarak en az 60 kişinin öldüğünü, 120 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Ancak Afgan makamları daha sonra ölü sayısını en az 20 ve yaralı sayısının da yaklaşık 25 olarak açıkladı.

Taliban saldırıyla bağlantılarının olmadığını belirtirken, Taliban sözcüsü hiçbir şekilde hastanelere yönelik saldırıda bulunmayacaklarını savundu.

Yetkililer yardım talep etti

Yetkililer enkaz altında kalanlara yardım etmeleri ve yaralıları başka hastanelere taşımaları için bölgeye helikopterler aracılığıyla kurtarma ekipleri ulaştırmaya çalışıyor.

Vilayet Konseyi Başkanı Abdülvali Vekil, Afganistan'da görev yapan barış gücü askerlerinden yardım talep ettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz Çarşamba günü ABD Başkanı Barack Obama Afganistan'daki askerlerinin bir kısmını çekeceklerini açıklamıştı.

Dün de Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz bölgesindeki bir patlamada en az 10 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.