Afganistan'da hastane saldırısı sonrası 9 subay görevden alındı

Afganistan Savunma Bakanlığı, yaklaşık bir ay önce başkent Kabil'de bir askeri hastaneye düzenlenen saldırıda ihmalleri olduğu gerekçesiyle 9 subayı görevden aldı.

Aralarında bir general, bir albay ve iki yarbayın da bulunduğu subayların yargılanacakları açıklandı.

BBC Güney Asya Editörü Charles Haviland, görevden almaların Afgan halkının 30 kişinin öldüğü askeri hastane saldırısına karşı duyduğu öfkeyi dindirmeyeceğini söylüyor.

IŞİD'in üstlendiği saldırıda doktor önlükleri giyen militanlar, oda oda dolaşarak hastaları vurmuş, bıçaklamış ve el bombaları atmışlardı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı Serdar Davud Han Askeri Hastanesi'ndeki saldırı, militanların hastaneye önceden sızdığı spekülasyonlarını da beraberinde getirmişti.

Hükümet ise "sızma" iddialarını reddediyor.