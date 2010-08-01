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Dünya

AFGANİSTAN'DA GÜNE BOMBAYLA UYANDI: 6 ÖLÜ KANDAHAR (A.A)

01 Ağustos 2010 11:57

-AFGANİSTAN'DA GÜNE BOMBAYLA UYANDI: 6 ÖLÜ KANDAHAR (A.A) - 01.08.2010 - Afganistan'ın güneyinde yola yerleştirilen bir bombanın sivilleri taşıyan bir minibüsün geçtiği sırada patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. Yerel yetkililer, Kandahar vilayetinin Maivand bölgesinde bugün meydana gelen patlamada 9 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bu arada NATO'dan yapılan açıklamada, intihar saldırısı planlandığı istihbaratı üzerine harekete geçen askerlerin Kabil'de bir militanı öldürdüğü belirtildi.

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