-AFGANİSTAN'DA GÜNE BOMBAYLA UYANDI: 6 ÖLÜ KANDAHAR (A.A) - 01.08.2010 - Afganistan'ın güneyinde yola yerleştirilen bir bombanın sivilleri taşıyan bir minibüsün geçtiği sırada patlaması sonucunda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü. Yerel yetkililer, Kandahar vilayetinin Maivand bölgesinde bugün meydana gelen patlamada 9 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bu arada NATO'dan yapılan açıklamada, intihar saldırısı planlandığı istihbaratı üzerine harekete geçen askerlerin Kabil'de bir militanı öldürdüğü belirtildi.