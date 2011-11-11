-Afganistan'da görevli ABD'li askere müebbet TACOMA (A.A) - 11.11.2011 - Afganistan'da görev yaptığı sırada silahsız Afgan sivilleri öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ABD piyade tugayında görevli bir astsubay çavuş suçlu bulunarak ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Afganistan'ın Kandahar vilayetinde sivilleri öldüren ve öldürdükleri sivillerin parmaklarını kesen bir Amerikan müfrezesinin çete lideri olmakla suçlanan Calvin Gibbs adlı 26 yaşındaki ABD'li asker hakkındaki karar, mahkeme jürisinin 5 saat kadar süren görüşmesinin ardından açıklandı. Jüri ömür boyu hapis cezası alan Gibbs'e 8,5 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliye hakkı tanınmasına karar verdi. Afganistan'da geçen yıl sivillerin öldürülmesi ve sanki çatışmada öldürülmüş gibi gösterilmesinden sorumlu tutulan Gibbs, önceden planlayarak adam öldürmek fiiliyle bağlantılı 3 ayrı suçtan hüküm giydi. İddia makamı Gibbs'i, kendisinin ''öldürme timi'' olarak adlandırdığı müfrezesindeki askerlerce Afgan köylülerin öldürülmesinin ve yapılan diğer tecavüzlerin baş kışkırtıcısı olmakla itham ediyordu. Gibbs, cinayet, suç işlemek amaçlı gizli plan yapmak ve diğer suçların dışında, üstlerine esrar kullandıklarını ve öldürülen kişilerin parmaklarını savaş anısı olarak saklamak amacıyla kestiklerini rapor eden bir askeri dövmekten de suçlu bulundu. 2 Afgan sivili öldürmekten yargılandığı davadaki savunması sırasında bu kişileri öldürmesinin meşru müdafaa olduğunu ileri süren Gibbs, cesetlerden parmakları kesmesini ise av sırasında öldürülen bir geyiğin boynuzlarının hatıra amacıyla alıkonulmasına benzetti. Davada Gibbs ve diğer askerleri, kanlı cesetlerin önünde poz verirken gösteren görüntüleri delil olarak sunan savcılık makamı, Gibbs'i ''birlikte görev yaptığı askerleri korkutarak sindiren, ABD askerlerinin Taliban güçlerine karşı korumak için savaştıkları Afgan halkına yönelik etnik temelli derin bir nefret taşıyan, kana susamış bir hain'' olarak niteledi. Gibbs ile aynı piyade müfrezesinde görevli 5 asker hakkında Afganistan'da cinayet işledikleri iddiasıyla dava açılmıştı. Davada Gibbs'e karşı baş tanık konumundaki, eski onbaşı Jeremy Morlock, Gibbs'in ''sağ kolu'' olarak adlandırılmasına karşın, savcılık makamıyla davada işbirliği anlaşması yaptığı gerekçesiyle mart ayında 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.