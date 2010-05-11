Afganistan'da gizli ABD cezaevi iddiası doğrulandı

T24-



Eski dokuz tutsak BBC'ye, ABD'nin Afganistan'daki ana hapishanesinden ayrı Bagram'daki üssünde bulunan gizli tutukevinde tutulduklarını ve burada kötümuameleye maruz kaldıklarını söyledi.



ABD ordusu ise tek tutukevi tesisinin Pervan Gözaltı Tesisi denilen ana hapishanesi olduğunu bildirirken, BBC'ye açıklanan kötü muamele iddialarını ise araştıracaklarını kaydetti.



ABD'nin Afganistan'daki gözaltı tesislerinin sorumlusu Tümamiral Robert Harward, iddialara ilişkin açıklamasında, ABD'nin Afganistan'daki tek tutukevinin Pervan Gözaltı Tesisi olduğunu belirterek, bahsi geçtiği şekilde bir tesisleri ve kötü muamelenin olduğunu kabul etmedi.



BBC'nin, birçok eski tutuklunun "kara tutukevi" diye bahsettiği tesisinAfganistan'da olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kızılhaç ise, 2009 Ağustosundan bu yana Amerikalı yetkililerin Bagram'da ayrı bir tesiste tutulan kişilerin isimlerini bildirdiğini açıkladı.



BBC'ye geçen haftalarda açıklama eski dokuz tutsak da, ABD'nin bilinenana tutukevinden ayrı Bagram'da ayrı bir tesiste tutulduklarını, burada gece dahil bütün gün ışıkların açık olduğu soğuk hücrelerde tecrit edildiklerini ve Amerikalı askeri görevliler tarafından uyumalarının engellendiğini anlattı.