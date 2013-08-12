Afganistan'da gerçekleşen saldırıda 3 NATO askeri öldü

Afganistan'ın Pakistan sınırına yakın doğu vilayetlerinden Paktiya'da düzenlenen saldırıda 3 NATO askerinin öldüğü bildirildi.
Uluslararası Güvenlik Destek Gücü'nden (ISAF) yapılan açıklamada, "Bugün Afganistan'ın doğusunda bir düşman saldırısında 3 NATO askeri hayatını kaybetti" ifadesine yer verildi.
ISAF'ın açıklamasında ölenlerin milliyetleri, isimleri ve olayın yaşandığı bölgeye ilişkin bilgi verilmezken, yerel kaynaklar hayatını kaybedenlerin ABD askerleri olduğunu bildirdi.
Son saldırılarla sene başından bu yana Afganistan'da hayatını kaybeden yabancı asker sayısı 103'e ulaşırken bunların 78'ini Amerikan askerleri oluşturuyor.