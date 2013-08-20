Afganistan’da futbol diplomasisi barış havası estirdi

Cem Sey/Kabil

Afganistan ve Pakistan milli futbol takımlarının bugün Afganistan’ın başkenti Kabil’de yaptıkları dostluk maçı, iki ülke arasında onlarca yıldan beri sorunlu olan ilişkilerde yumuşama umudu yarattı. Afganistan’ın 3-0 kazandığı maç öncesi ve sonrasında iki ülke yetkililerinin verdikleri mesajlar barış ve iki halk arasında temasların yoğunlaştırılması yönündeydi.

Maç öncesi düzenlenen bir basın toplantısında Afganistan Milli Takımı Teknik Direktörü Hümayun Kargar, karşılaşmanın iki ülke taraftarlarının birbiriyle karşılaşarak doğrudan ilişki kurmalarını teşvik edeceğini ve diplomatik ilişkileri yumuşatacağını umduğunu söyledi. Kargar, “Spor aracılığıyla Kabil ile İslamabad arasındaki bağları güçlendirmek ve Afganları komşularına da, genel anlamda dünyaya da yakınlaştırmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Afgan Teknik Direktör, önemli olanın sonuç değil, Afgan ve Pakistan halklarına ve hükümetlerine bir iyi niyet mesajı göndermek olduğunu vurguladı.

Afgan futbol meraklıları Kabil’de geçen yıl inşa edilen Afgan Futbol Federasyonu Stadyumu’nu doldurarak takımlarını coşkuyla destekledi. Afgan başkentinin caddelerinde de dükkan sahiplerinin televizyonlar kurduğu ve konuklarıyla maç seyrettiği görüldü. Dostluk maçını çok sayıda bakan, milletvekili ve devlet görevlisi de izledi.

İki takımın bundan önceki son karşılaşması 1977 yılında Kabil’de gerçekleşmiş ve yine Afganistan’ın 2-0 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Afganistan’da bundan önce yapılan son milli maç ise Tacikistan’a karşı 2003 yılında yapılmıştı.

2001 yılında Taliban yönetiminin yıkılmasından beri, Afganistan ile Pakistan arasında iki ülkenin sınır bölgelerinde faaliyet gösteren Taliban güçleri nedeniyle ciddi gerginlikler yaşanıyor. Fakat Afganistan’ın 1947 yılında kurulduğu günden beri Pakistan’ın sınırlarını tanımaması da sorunları katmerleştiriyor. Son 1,5 yılda Afgan ve Pakistan orduları defalarca sınırda çatıştı.

İki ülke halkları arasında temaslar çok zayıf. Önyargılar da çok güçlü. Özellikle Pakistan’daki Peştun milliyetçi akımları gerginliğin artmasına yolaçıyor. Afganistan’da bazı siyasi grupların sık sık düzenlediği gösterilerde de Pakistan’a yönelik sert söylemlere yer veriliyor. Buna karşılık Pakistan da, Taliban’ı Kabil hükümetine karşı desteklemekle suçlanıyor.

2001 yılından beri Afganistan’da bulunan yabancı askeri güçlerin çekilmeye başlamasından sonra Kabil ve İslamabad arasında barış arayışı yoğunlaştı. Pazartesi günü Afganistan’ın İslamabad’daki büyükelçiliğinde düzenlenen Afganistan’ın Bağımsızlık Günü kutlamalarına da çok sayıda Pakistanlı politikacı katıldı. Bu toplantıya, halen Kabil’de görev yapan hükümete karşı silahlı mücadele veren Gulbuddin Hikmetyar’ın partisi Hizb-i İslami’yi temsilen Kutbuddin Hilal’in de katılması dikkat çekti.