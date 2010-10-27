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Dünya

AFGANİSTAN'DA DÜĞÜN FACİAYA DÖNÜŞTÜ KABİL (A.A)

27 Ekim 2010 18:51

-AFGANİSTAN'DA DÜĞÜN FACİAYA DÖNÜŞTÜ KABİL (A.A) - 27.10.2010 - Afganistan'da bir düğün sırasında çatının çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 60 kişi öldü.  Afganistan Kızılay Başkanı Dr. Hamid Niyazi, ülkenin kuzeyindeki Baglan bölgesinde, düğün yapılan evin çatısının çöktüğünü, 60 kişinin öldüğünü söyledi. Dr. Niyazi, faciada ayrıca çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 kişinin yaralandığını kaydetti.  Baglan Valisi Munşi Abdülmecit ise düğünün 3 katlı bir köy evinde yapıldığını ve çatının çökmesi üzerine enaz 40 kişinin öldüğünü söyledi. 

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