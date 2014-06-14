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Dünya

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu sona erdi

Afganistan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte, oy sayımına geçildi

14 Haziran 2014 21:54

Afganistan'da ilk turu 5 Nisan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu yerel saatle 16.00'da resmen sona erdi.

Seçim sandıklarının kapanmasının ardından oy pusulaları sayılmaya başlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen seçimlere Afgan halkı yoğun katılım sağladı.

Afganistan Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Yusuf Nurustani, ülke genelinde ciddi bir sorun yaşanmadan seçimin tamamlandığını belirtti.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise seçimin başından sonuna kadar Taliban'ın seçim merkezlerine 246 saldırı düzenlediğini iddia etti.

Seçim komisyonu takvimine göre ikici turun ilk sonuçları 2 Temmuz'da açıklanacak. 15 Temmuz'a kadar şikayetler değerlendirilerek nihai sonuç ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

Afganistan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda eski Dışişleri Bakanı Abdullah Abdullah ve eski Maliye Bakanı Eşref Gani Ahmadzey yarışıyor. 

 

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