Afganistan'da Cumhurbaşkanlığı seçimi oyları yeniden sayılıyor

Afganistan'daki cumhurbaşkanlığı seçimine katılan iki aday, geçen ay yapılan seçimlerde kullanılan oyların yeniden sayılması konusunda anlaştı; 8 milyon oyun yeniden sayımına dün başlandı.

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin, arabuluculuk ettiği görüşmeler sonucunda anlaşmaya varan adaylar Abdullah Abdullah ile Eşref Gani sayım sonucunu kabul edeceklerini açıkladı.

İlk sonuçlar Gani'nin kazandığını göstermekle birlikte, taraflar birbirini seçime hile karıştırmakla suçluyor.

Seçimin ilk açıklanan sonuçlarına göre ikinci turda Gani oyların yüzde 56.44'ünü alırken Abdullah 43.56'sını aldı. Fakat Nisan ayında yapılan ilk turda Abdullah büyük farkla önde görünüyordu.

Uyuşmazlığı çözmek amacıyla adaylarla görüşmek üzere Cuma günü başkent Kabil'e giden Kerry, oy sayımının tekrarlanması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını Cumartesi günü iki adayla birlikte düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Pazar günü ise yeniden sayıma geçildi.

Seçim sonuçlarını tanımayan Abdullah'ın "paralel bir hükümet" kurmayı planladığına yönelik haberler üzerine Dışişleri Bakanı Kerry Cuma günü Kabil'e gitmişti.

Uzmanlar Gani'nin de Abdullah'ın da güçlü bir desteğe sahip olduğunu, hükümette ya da ordudaki bir bölünmenin ülkenin istikrarını sarsacağını belirtiyor.

ABD'nin Taliban yönetimini devirmesinin ardından ülkede 10 yıldır devlet başkanlığı görevini yürüten Hamit Karzai koltuğunu seçimi kazanan adaya devredecek.