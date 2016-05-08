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Dünya

Afganistan’da çatışma; 2 NATO askeri hayatını kaybetti

NATO askerlerinin Afgan güçlerinin bir merkezinde resmi üniforma giyen iki kişi tarafından açılan ateş sonucu öldüğü belirtildi

08 Mayıs 2016 01:38

Afganistan’ın güneyinde, güvenlik güçlerinin resmi üniformasını giyen kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda, iki NATO askeri hayatını kaybetti.

Hürriyet’in haberine göre, ülkedeki NATO'nun Kararlı Destek (RS) Misyonunca yapılan yazılı açıklamada, NATO görevlilerinin, bu sabah güneydeki Afgan güçlerinin bir merkezinde resmi üniforma giyen iki kişi tarafından açılan ateş sonucu öldüğü belirtildi. 

Saldırganların NATO askerlerince öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, hayatını kaybeden NATO görevlilerinin kimliği ve saldırının gerçekleştiği bölge hakkında bilgi paylaşılmadı. 

NATO, saldırının Afgan güçleriyle olan mevcut iyi ilişkileri etkileyemeyeceğini açıkladı.

Bu arada, Afgan ordusundan bir yetkili ise Kandahar'daki üste gerçekleşen saldırıda ölen iki askerin Romanya kökenli olduğunu, olayda ayrıca Romanyalı iki askerin de yaralandığını kaydetti. 

Öte yandan, Taliban Sözcüsü Zabiullah Mucahid de yaptığı açıklamayla, saldırıyı üstlendiklerini belirterek, olayda dört askerin öldüğünü ileri sürdü. 

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