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Dünya

Afganistan'da çatışma: 18 ölü

Afganistan'ın doğu kesiminde iki NATO üssünün Taliban saldırısına uğradığı açıklandı.

28 Ağustos 2010 03:00

T24- Afganistan'ın doğu kesiminde iki NATO üssünün Taliban saldırısına uğradığı açıklandı.


NATO'dan yapılan açıklamaya göre, uluslararası güç iki saldırıyı da geri püskürttü. Çatışmalarda 18 Taliban savaşçısının öldüğü, bazı saldırganların da yakalandığı söyleniyor. Uluslararası Güvenlik Destek Gücü ISAF'a göre çatışmalalarda ölen veya yaralanan NATO askeri yok.


Taliban'dan yapılan açıklamada da, Kabil'in güney doğusundaki saldırılara 30 civarında militanın katıldığı bildirildi. Taliban iki kişinin intihar saldırısı yaptığını söylüyor. Host bölgesindeki iki üsse yönelik saldırılar yerel saatle sabah 4'de başladı. ISAF'a göre militanlar üslere hafif silahlarla saldırdı ve saldırıyı püskürtmek için helikopter desteği istendi.


Bölgedeki polis merkezinden Yarbay Vezir Paşa da, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, militanların saldırılarda tüfek, ağır makineli tüfek ve roketatarlar kullandığını söyledi. Yetkiliye göre, polis çamura saplanmş halde, muhtemelen ihtihar saldırısı için hazırlanmış olan, biri patlayıcı diğeri cephane yüklü iki kamyon da buldu.


BBC'nin Kabil muhabiri Quentin Sommerville, bu tür üslere yönelik saldırıların sıradışı olmadığını ve Tabiban'ın giderek daha yetkin gerilla yöntemleri kullandığını belirtiyor.


Saldırıya uğrayan üslerden biri olan Camp Chapman geçtiğimiz Aralık ayında da büyük bir saldırıya hedef olmuş, üsse giren bir saldırganın yaptığı intihar saldırısında 7 CIA görevlisi ölmüştü.


Bu, 1983 yılında Beyrut'taki ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıdan bu yana, Amerikan istihbarat görevlilerine yönelik en çok can alan saldırı olmuştu.

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