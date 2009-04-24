Afganistan'da çatışma: 14 ölü

Afganistan'ın güneyindeki çatışmalarda 14 militan öldürüldü.



Afganistan'daki ABD liderliğindeki koalisyondan yapılan açıklamada, Afgan ve uluslararası güçler ile Taliban militanları arasında Helmand vilayetindeki Sangin bölgesinde çatışma çıktığı, çatışmanın 6 saatten fazla sürdüğü belirtildi.



Açıklamaya göre, çatışmada güvenlik güçlerinin 2 düşman mevzisinin yerini belirlemesi ve hava desteği istemesinin ardından bu mevzilere düzenlenen saldırılarda 14 militan öldürüldü.



Afganistan'da başkent Kabil'de, bugün içinde bomba bulunan bir paketi açan polis memuru, patlayıcının infilak etmesiyle ölmüştü.

