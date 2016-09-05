Afganistan'da canlı bomba saldırısı; en az 24 ölü, 91 yaralı!

Afganistan'ın başkenti Kabil'de savunma bakanlığının yakınında iki bomba patladı. Yetkililer en az 24 ölü ve 91 yaralı olduğunu açıkladı.

Kabil'de Savunma Bakanlığı’nın yakınında kendini patlatan 2 Taliban üyesi intihar bombacısı en az 24 kişinin ölümüne ve 91 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

İçişleri bakanlığı sözcüsü Sediq Sediqqi bombaların arka arkaya patladığını iletirken "Malesef polis ve sivil kayıplarımız var" dedi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mujahid, 'savunma bakanlığının birinci, polisin de ikinci hedef' olduğunu açıkladı.