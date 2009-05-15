Afganistan'da camiye saldırı: 3 ölü

Afganistan'ın Host eyaletinde Amerikan askerlerinin bulunduğu bir NATO üssü yakınındaki Camiye roket isabet etmesi sonucu 3 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.



Host eyaleti polis müdürlerinden Abdülgayum Batizoi, Pakistan'dan atılan 4 ya da 5 roketten birinin, sınırın Afganistan tarafındaki Camiye isabet ettiğini, diğer roketlerin boş araziye düştüğünü söyledi.



NATO sözcüsü ise bölgede bir olay olduğunu doğruladı, ancak ayrıntılı açıklama yapmadı.



Roketlerin kimler tarafından fırlatıldığı konusunda ise bilgiverilmedi.

