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Dünya

Afganistan'da camiye intihar saldırısı: en az 26 kişi ölü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Afganistan’nın Host kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti

23 Kasım 2018 19:15

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Kasım (DHA) – Afganistan’nın Host kentindeki bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 26 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Ordusu İkinci Alayı sözcüsü Yüzbaşı Abdullah, saldırının camideki askerleri hedef aldığını duyurdu.
Yerel haberlere göre, yerel saatle saat 13:30’da gerçekleşen bombalı intihar saldırında en az 10 asker ve 15 sivilin hayatını kaybettiği açıklanırken, görgü tanıkları ölü sayısının resmi kaynaklardan açıklanan sayıdan çok daha fazla olması gerektiğini belirtti.
Henüz saldırıyı üstlenen bir grup olmadı.

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