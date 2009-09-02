Afganistan'da cami açılışı kana bulandı: 23 ölü

Afganistan'ın doğusunda, açılışı yapılan bir caminin önünde düzenlenen intihar saldırısında ölenlerin sayısı 23'e yükseldi.

Hükümet sözcüsü Sayid Ahmed Safi, Lahman vilayetinde cami açılışında düzenlenen saldırıda, aralarında Milli Güvenlik İstihbarat Kurumu başkan yardımcısı Abdullah Lehmani ve il genel meclisi başkanının bulunduğu 23 kişinin öldüğünü açıkladı.

İlk haberlerde, saldırıda Lahman valisi Lütfullah Meşal'in de yaralandığı belirtildi.

Bu arada bir Taliban sözcüsü, intihar saldırganının istihbarat başkan yardımcısını hedef aldığını söyledi.

Saldırıda Afganistan istihbarat servisinin üst düzey yetkilisinin hedef alınması, Taliban'ın karmaşık ve hedefli saldırılar düzenleme konusunda yeteneğini artırdığı yorumlarına neden oldu.

