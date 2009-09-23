Afganistan'da bombalı saldırı: 7 ölü

Afganistan'ın güneyinde düzenlenen bir saldırıda ilk bilgilere göre ikisi çocuk 7 kişi hayatını kaybetti.



Yerel yetkililerin verdiği bilgiye göre, güneydeki Kandahar vilayetine bağlı Pencayi bölgesinde yola yerleştirilen bomba bir aracın geçtiği sırada infilak etti. Saldırıda araçta bulunan aynı aileden 7 kişinin öldüğü, ölenlerden ikisinin çocuk olduğu belirtildi.



Ülkenin batısındaki Farah vilayetinde de yine yola yerleştirilen bir bombanın infilak etmesi sonucu 5 kişi ölmüş, 8 kişi de yaralanmıştı.



Birleşmiş Milletler raporlarına göre, Afganistan'da bu yılın ilk yarısında 1013 sivil yaşamını yitirdi. Can kaybının, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 24 oranında arttığı belirtiliyor.

