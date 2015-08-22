T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Afganistan'da bombalı saldırı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de düzenlenen bombalı saldırıda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının daha da artmasından endişe ediliyor.

22 Ağustos 2015 19:46


Yabancı birlikleri hedef aldığı düşünülen bombalı saldırıda çok sayıda insan hayatın kaybetti. Ölü sayısının en az 10, yaralı sayısının da 66 olduğu bildirildi. Ölenler arasında bir Amerikalının da olduğu bildirildi.

Bir hastane yakınlarında düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kabil polis sözcüsü Ebadullah Kerimi, bomba yüklü bir aracın patlatıldığını kaydetti.

Kerimi, “Patlama yerinde yabancı birliklere ait bir araç ağır hasar aldı” dedi.

Patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AfganistanKabilAmerikalınınEbadullah KerimiDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24