Afganistan'da bombalı saldırı



Yabancı birlikleri hedef aldığı düşünülen bombalı saldırıda çok sayıda insan hayatın kaybetti. Ölü sayısının en az 10, yaralı sayısının da 66 olduğu bildirildi. Ölenler arasında bir Amerikalının da olduğu bildirildi.

Bir hastane yakınlarında düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Kabil polis sözcüsü Ebadullah Kerimi, bomba yüklü bir aracın patlatıldığını kaydetti.

Kerimi, “Patlama yerinde yabancı birliklere ait bir araç ağır hasar aldı” dedi.

Patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.