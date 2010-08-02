-AFGANİSTAN'DA BOMBALI ARAÇLA SALDIRI: 5 ÇOCUK ÖLDÜ KANDAHAR (A.A) - 02.08.2010 - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar'da, bir polis kamyonunun yanında bombalı araçla düzenlenen saldırıda 5 çocuk öldü. Kandahar vilayetinin Dand bölgesi yetkilisi Ahmedullah Nazak, saldırının sabah saatlerinde bir pazar yerinin yakınında düzenlendiğini belirtti. Nazak, kendisini işe getiren kamyondan indikten sonra ikinci bir patlama duyduğunu, kamyonun patlamadan etkilendiğini ancak kendisine bir şey olmadığını söyledi. Afgan yetkili, saldırıda korumasınınsa yaralandığını belirtti. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırıda yakınlardaki 5 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı. Öte yandan ülkenin doğusundaki Paktiya'da NATO güçlerinin, bir yerel militan komutanını yakaladığı, düzenlenen hava saldırısında "birkaç militanın" öldürüldüğü kaydedildi.