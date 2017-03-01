T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da bombalı araçla saldırı; 32 kişi öldü, 38 kişi yaralandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat merkezine saldırı düzenlendi

01 Mart 2017 21:45

Afganistan'ın başkenti Kabil'de peş peşe düzenlenen iki saldırıda en az 3 kişi öldü, 38 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıların Kabil'in Arzan Kimat bölgesindeki istihbarat merkezi ve 6. Bölge polis merkezine yönelik olduğu açıklandı.

İçişleri Bakanlığı ilk saldırının, yerel saatle 12.30 sularında bomba yüklü araçla Kabil'in 6. Polis merkezini hedef aldığı ve ardından bir diğer saldırganın polis merkezine girdiğini açıkladı. Açıklamada, polis merkezine giren saldırganla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandığı belirtildi.

İlk saldırının ardından ikinci saldırının da aynı yöntemle Kabil'in Arzan Kimat bölgesindeki istihbarat merkezine düzenlendiği ve iki saldırganın etkisiz hâle getirildiği açıklandı.

Her iki saldırıyı üstlenen Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda onlarca güvenlik görevlisinin öldüğünü iddia etti.

ETİKETLER

afganistankabil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24