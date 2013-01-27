Afganistan'da bomba patladı: 10 ölü

Afganistan'ın Kandahar şehrinde yol kenarına yerleştirilen bir bombanın patlamasıyla 8'i polis memuru 10 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, bir bombayı imha etmek için Kandahar'ın yerleşim birimlerinden birine gidildiğinde başka bir bombanın patlatıldığını açıkladı.

Ülke çapında güvenlik birimlerini hedef alan saldırılar gerçekleştiriliyor.

Cumartesi günü ülkenin kuzeyinde bulunan Kunduz eyaletinde motosikletli bir saldırgan 10 polis memurunu öldürdü.

Kandahar'da gerçekleşen saldırıdaysa polis, bir bombanın imha edilmesi için evlerin bulunduğu bir mahalleye gitmişti.

Üç zanlıyı gözaltına aldıktan sonra karakola doğru yola çıktıklarında polisleri taşıyan kamyon yol kenarına yerleştirilmiş bir başka bombaya çarptı.

Olayda sekiz polis memuru ve gözaltına alınanlardan ikisi hayatını kaybetti. Saldırıyı henüz kimse üslenmedi, ama Taliban militanları benzer saldırılardan sorumlu tutuluyor.

Cumartesi günü Gazni şehrine gerçekleştirilen bir başka saldırıda motosikletli bir intihar bombacısı bir polis memuru ve bir sivil vatandaşı öldürdü. Cuma günüyse Kapisa vilayetinde bir intihar bombacısı Nato konvoyuna saldırdı. Olayda beş sivil öldü, 15 kişi yaralandı.