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Dünya

Afganistan'da bir yılda 176 NATO askeri öldü

Afganistan'da bu yıl 176 NATO askeri, 2009'da ise 520 yabancı asker öldüğü bildirildi.

03 Mayıs 2010 03:00

T24- Afganistan’ın güneyinde dün bir NATO askerinin öldürüldüğü ve bunun bu yıl öldürülen 176’ncı NATO askeri olduğu bildirildi.


Askerin nasıl öldürüldüğü konusunda fazla ayrıntıya girmeyen NATO yönetimindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF), askerin el yapımı bir bombanın patlamasıyla hayatını kaybettiğini belirtmekle yetindi.


AFP’nin, bağımsız internet sitesi "icasualties.org"’un yayımladığı rakamlara dayanarak çıkardığı bilançoya göre dün ölen askerle bu yıl Afganistan’da ölen NATO askeri sayısı 176’ya çıktı.


AFP, 2009 yılında Afganistan’da 520 yabancı askerin öldüğünü hatırlattı.


Afganistan’da görev yapan yabancı asker sayısı, bu yaza kadar 130 binden 150 bine çıkacak ve üçte ikisi Amerikalı asker olacak.

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