Afganistan'da bir yılda 176 NATO askeri öldü

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Askerin nasıl öldürüldüğü konusunda fazla ayrıntıya girmeyen NATO yönetimindeki Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF), askerin el yapımı bir bombanın patlamasıyla hayatını kaybettiğini belirtmekle yetindi.



AFP’nin, bağımsız internet sitesi "icasualties.org"’un yayımladığı rakamlara dayanarak çıkardığı bilançoya göre dün ölen askerle bu yıl Afganistan’da ölen NATO askeri sayısı 176’ya çıktı.



AFP, 2009 yılında Afganistan’da 520 yabancı askerin öldüğünü hatırlattı.



Afganistan’da görev yapan yabancı asker sayısı, bu yaza kadar 130 binden 150 bine çıkacak ve üçte ikisi Amerikalı asker olacak.