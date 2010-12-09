-AFGANİSTAN'DA BİR NATO ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A) - 09.12.2010 - Afganistan'ın güneyinde çıkan çatışmada 1 NATO askeri öldü. Afganistan'daki uluslararası güçten yapılan açıklamada, askerin, militanların düzenlediği bir saldırı sonucu öldüğü belirtildi, saldırının ayrıntıları ile ölen askerin milliyetine ilişkin bilgi verilmedi. Son ölen askerle birlikte bu ay içinde Afganistan'da ölen NATO askerlerinin sayısı 13'e yükseldi. Ülkede, yılbaşından bu yana 670'den fazla NATO askeri hayatını kaybetti. Afganistan'da 2009 yılında ölen NATO askerlerinin sayısı ise 509 olarak açıklanmıştı.