T24 LogoT24 Logo
Dünya

AFGANİSTAN'DA BİR NATO ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A)

09 Aralık 2010 10:32

-AFGANİSTAN'DA BİR NATO ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A) - 09.12.2010 - Afganistan'ın güneyinde çıkan çatışmada 1 NATO askeri öldü. Afganistan'daki uluslararası güçten yapılan açıklamada, askerin, militanların düzenlediği bir saldırı sonucu öldüğü belirtildi, saldırının ayrıntıları ile ölen askerin milliyetine ilişkin bilgi verilmedi. Son ölen askerle birlikte bu ay içinde Afganistan'da ölen NATO askerlerinin sayısı 13'e yükseldi. Ülkede, yılbaşından bu yana 670'den fazla NATO askeri hayatını kaybetti. Afganistan'da 2009 yılında ölen NATO askerlerinin sayısı ise 509 olarak açıklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24