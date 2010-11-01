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Dünya

AFGANİSTAN'DA BİR İLÇENİN KONTROLÜ TALİBAN'DA KABİL (A.A)

01 Kasım 2010 10:18

-AFGANİSTAN'DA BİR İLÇENİN KONTROLÜ TALİBAN'DA KABİL (A.A) - 01.11.2010 - Taliban örgütü Afganistan'ın doğusunda bir ilçenin kontrolünü ele geçirdi. Taliban sözcüsü Zabiullah Macahid, örgüt militanlarının şiddetli çarpışmaların ardından Gazne vilayetine bağlı Hogyani ilçesindeki kamu binalarını ele geçirdiğini, binaları koruyan polislerin öldürüldüğünü veya tutsak edildiğini belirtti. Taliban militanlarının gece yarısı yaptığı baskın sırasında ilçede bulunmayan Hogyani polis şefi Muhammed Yasin de kamu binalarının kontrolünün Taliban militanlarının eline geçtiğini doğruladı ancak saldırıda ölen veya yaralananların sayısıyla ilgili açıklamada bulunmadı. Taliban örgütü, 350'den fazla ilçenin bulunduğu Afganistan'da 10 kadar ilçenin kontrolünü elinde tutuyor ve çok daha fazla sayıda ilçede de mevcudiyetini sürdürüyor.

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