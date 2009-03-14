Afganistan'da bir Fransız askeri öldürüldü

Afganistan'da militanlarla çatışmaya giren Fransız askerlerinden birinin, düzenlenen roket saldırısında öldüğü bildirildi.



Fransa Savunma Bakanlığı sözcüsü, yaptığı açıklamada, askerin, Afganistan'ın başkenti Kabil'in 60 kilometre kuzeydoğusundaki Kapisa bölgesinde Fransız ve Afgan askerleri tarafından düzenlenen büyük bir operasyon sırasında öldüğünü kaydetti.



Sözcü, operasyonun, insansız uçaklar ve diğer müttefik uçakların hava desteğiyle düzenlendiğini belirterek, operasyonda onlarca militanın vurulduğunu söyledi ancak ölen ya da yaralananların sayısıyla ilgili tahminlerini belirtmedi.



Fransa'nın Afganistan'da, NATO komutasındaki uluslararası güç ve ABD önderliğindeki koalisyon güçleri içinde 3.300 askeri bulunuyor. Afganistan'da 2001'den bu yana ölen Fransız askeri sayısı 27'ye yükseldi.

