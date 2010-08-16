-AFGANİSTAN'DA BİR EL KAİDE LİDERİ ÖLDÜRÜLDÜ KABİL (A.A) - 16.08.2010 - Afganistan'ın kuzeyinde NATO tarafından düzenlenen bir hava operasyonunda dün bir El Kaide liderinin öldürüldüğü bildirildi. NATO'dan yapılan yazılı açıklamada, Taliban örgütünün yardımcı komutanı ve El Kaide lideri olarak tanımlanan Ebu Bekir adlı kişinin Kunduz vilayetinde aracında seyir halindeyken vurulduğu belirtildi. Açıklamada, aracın NATO hava operasyonunda hedef alındığı belirtilirken, saldırıda bir başka direnişçinin de öldürüldüğü, birçoğunun da yaralandığı kaydedildi. Ebu Bekir'in Özbek asıllı ve Özbekistan İslami Hareketi üyesi olduğu belirtiliyor.