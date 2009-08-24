Afganistan'da bir ayda 37 ABD askeri öldü

Afganistan'da, dün bir Amerikan askerinin daha hayatını kaybettiği ve bu ay başından beri ölen Amerikan askeri sayısının 37'ye yükseldiği bildirildi.

Irak'taki Amerikan ordusundan yapılan açıklamada, bir askerin dün ülkenin güneyinde isyancıların saldırısında yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada ayrıntılı bilgi verilmedi.

AP ajansı, Afganistan'da ağustos başından beri 37 Amerikan askerinin öldüğünü aktardı.

Afganistan'da çatışmaların başlamasından bu yana Amerikan askerleri için en kanlı ay temmuz olmuş, geçen ay 44 Amerikan askeri yaşamını yitirmişti.

Bu arada Afganistan'da 289 askeri bulunan Estonya'nın 2 askeri de, dün Helmand vilayetinde yola yerleştirilen bombanın patlamasıyla ölmüş, bu ülkenin Afganistan'da verdiği kayıplar 6'ya yükselmişti.

