-AFGANİSTAN'DA BBC MUHABİRİ ÖLDÜ LONDRA (A.A) - 28.07.2011 - Afganistan'ın güneyinde resmi binaların bulunduğu bölgeye 3 intihar eylemcisinin bomba yüklü araçlarla düzenlediği saldırılarda BBC muhabirinin yaşamını yitirdiği bildirildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'den yapılan açıklamada, Uruzgan vilayetinin merkezindeki Tarin Kot kentinde valinin evi, polis merkezi ile bir özel güvenlik şirketinin kullandığı büroya düzenlenen saldırılarda muhabirleri Ahmet Omit Khpolvak'ın hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, Khpolvak'ın 25 yaşında olduğu ve 2008 yılından bu yana BBC için çalıştığı kaydedildi. Afgan yetkililer, saldırılarda 10 çocuk, 2'si kadın 17 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını açıklamışlardı. Saldırının sorumluluğunu Taliban üstlenmişti.