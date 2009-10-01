'Afganistan'da başarının garantisi yok'

Amerikalı General McChrystal, Afganistan'daki isyanın büyüdüğünü ve askeri harekatın başarısının garanti edilemeyeceğini söyledi.



Afganistan'daki ABD ve NATO güçlerinin komutanlığını yürüten Amerikalı General Stanley McChrystal, Afganistan'daki isyanın büyüdüğünü ve buradaki askeri harekatın başarısının garanti edilemeyeceğini söyledi.



McChrystal, Londra'da katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Afganistan'daki durumu ciddi olarak niteleyerek, 'Ne başarı ne de başarısızlık kesin olarak öngörülebilir' dedi.



ABD Başkanı Barack Obama, Washington'ın yeni Afganistan stratejisini belirlemek için üst düzey danışmanlarıyla değerlendirmelerini sürdürüyor. Obama, yeniden geniş kapsamlı bir strateji değerlendirmesi yapıncaya kadar Afganistan'a daha fazla asker gönderme konusunda karar almayacağını bildirmişti.



General McChrystal daha önce, daha fazla asker gönderilmesini de içeren 'önemli bir strateji değişikliği' olmazsa Afganistan'da büyük olasılıkla başarısız olunacağı görüşünü dile getirmişti. Amerikalı savunma yetkililerine dayanarak, McChrystal'ın Afganistan'a 30-40 bin asker daha gönderilmesini beklediği yönünde haberler çıkmıştı.



ABD'nin Afganistan'da halen 60 binden fazla askeri bulunuyor.