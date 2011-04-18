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Dünya

AFGANİSTAN'DA BAKANLIKTA SALDIRI GİRİŞİMİ KABİL (A.A)

18 Nisan 2011 14:44

-AFGANİSTAN'DA BAKANLIKTA SALDIRI GİRİŞİMİ KABİL (A.A) - 18.04.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Savunma Bakanlığına intihar saldırısı düzenlemek isteyen saldırganın, üzerindeki bombayı patlatmadan önce öldürüldüğü bildirildi. Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, intihar eylemcisinin binanın 3. katında öldürüldüğünü, patlayıcı kemerinin halen üzerinde olduğunu söyledi. Savunma Bakanlığı sözcüsü Muhammed Zanir Azimi, Afgan askeri olduğu belirtilen saldırganın binada diğer askerlere ateş açtığını, çıkan çatışmada saldırganın öldürüldüğünü belirtti. Özel Tolo televizyonu ise intihar eylemcisinin üzerindeki bombayı patlattığını, savunma bakanı yardımcısının korumasının öldüğünü, iki bakanlık görevlisinin yaralandığını duyurdu.

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