Afganistan'da Amerikan Üniversitesi'ne saldırı; 13 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Darul Aman bölgesindeki Amerikan Üniversitesi'ne düzenlenen saldırıda 7'si öğrenci 13 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Darul Aman bölgesindeki Amerikan Üniversitesine dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen saldırının ardından çıkan çatışma sona erdi.

Kabil Cinayet Büro Amiri Feraidun Ubaidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 saldırganın akşam saatlerinde bomba yüklü aracı Amerikan Üniversitesi girişinde patlattığını ve ardından da üniversite binasına girdiğini belirtti.

Saldırganların üniversitede rastgele ateş açmaya başladığını ifade eden Ubaidi, özel kuvvetlerin bölgeye ulaşmasıyla çatışma başladığını söyledi.

Sabaha kadar süren çatışmada 2 saldırganın etkisiz hale getirildiğini dile getiren Ubaidi, saldırıda ayrıca üniversitede öğrenim gören ikisi kız 7 öğrenci dahil toplam 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Ubaidi, saldırı sonucu çoğunun üniversite öğrencisi olmak üzere 43 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Saldırıda yabancıların kayıp verip vermediği bilinmiyor.

Kabil'deki Amerikan Üniversitesinde 1700 öğrenci öğrenim görüyordu.