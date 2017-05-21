Afganistan'da Alman yardım gönüllüsü öldürüldü

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş, Başkent Kabil'de Cumartesi gecesi bir misafirhaneye düzenlenen saldırıda biri Alman vatandaşı iki kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Alman Dışişleri Bakanlığı'ndan da saldırıda hayatını kaybeden kişinin Alman uyruklu olduğu doğrulandı ancak detaylı bilgi verilmedi.

Afgan yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu Alman kadın, kaldığı misafirhanenin önünde saldırıya uğradı. Olayda bir güvenlik görevlisi de öldürüldü. Kimliği belirsiz saldırganlar bir Finlandiyalı kadını da kaçırdı. Bir başka yabancı uyruklu kadın ise kaçırılmaktan son anda kurtarıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, emniyet güçleri fidye almak amacıyla bir kaçırma teşebbüsü olduğu ihtimali üzerinde yoğunlaşıyor.

İngiliz BBC yayın kurumu, saldırının İsveçli bir yardım örgütünün kaldığı misafirhaneyi hedef aldığını duyurdu.

Ülkede faaliyet gösteren yabancı yardım örgütleri benzer saldırılar karşısında son olarak güvenlik önlemlerini artırmıştı. Alman devleti tarafından desteklenen GIZ adlı kalkınma yardımı örgütü son olarak başkent Kabil'deki merkezini kapatarak, şehir dışına taşınmıştı. GIZ,Taliban'ın artan saldırıları karşısında bölgedeki 7 ofis ve konukevinden 6'sını kapattı. Ayrıca bünyesinde görevli Alman ve diğer yabancı uyruklu çalışanlarının sayısını yarıya indirerek 100'e çekti.

20 polis öldürüldü

Öte yandan ülkenin güneydoğusunda silahlı Taliban milislerinin bir polis kontrol noktasına düzenlediği saldırıda 20 polis hayatını kaybetti.

Afganistan'da güvenlik durumu 2014 yılında yabancı birliklerinin büyük bölümünün çekilmesinin ardından kötüleşti. Mezar-ı Şerif'teki Federal Almanya Başkonsolosluğu Taliban'ın üsse düzenlediği saldırının ardından taşınmak zorunda kaldı. 2015 yılında da 2 GIZ çalışanı kaçırıldı.

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dpa,rtr,afp/MK,EC