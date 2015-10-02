Afganistan'da ABD uçağı düştü

Afganistan'ın Celalabad kentinde bir ABD savaş uçağının düştü. AFP haber ajansı uçağın düşürülmesini Taliban'ın üstlendiğini bildirdi. Ajansın aktardığına göre Taliban, ABD uçağını vurarak yere düşürdüğünü öne sürdü.

AFP'ye konuşan ABD'li bir yetkili, olayda 11 kişinin öldüğünü söyledi.

C-130 model uçağın askeri teçhizat taşıdığını ifade eden yetkili, uçağın düşma anında herhangi bir düşman ateşi tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

Uçakta bulunan 6 ABD askeri çalışanın yanı sıra ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon kapsamında sözleşmeli olarak çalışan 5 sivilin de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Taliban Pazartesi günü Afganistan'ın kuzeydoğusundaki 300 bin nüfuslu Kunduz kentini ele geçirmiş; bunun üzerine NATO birliklerinin desteklediği Afgan güçleri kenti geri almak için kapsamlı bir operasyon başlatmıştı.

Afgan yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Kunduz kentindeki kilit alanları Taliban'ın elinden geri aldıklarını söylemiş; Taliban ise kentin büyük bölümünü elinde tuttuğunu belirtmişti.

Ülkenin kuzeyinde ABD ve Polonyalı kuvvetler dahil olmak üzere koalisyona bağlı 1.000 asker bulunuyor. Afgan ordusunun asker sayısı ise 40 bin olarak veriliyor.

ABD'nin Afganistan'da yaklaşık 9.800 askerinin bulunuyor ve bu rakamın yıl sonuna kadar azaltılmasının bekleniyor.