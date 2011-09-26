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Dünya

Afganistan'da ABD Büyükelçiliği'ne saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Amerikan Büyükelçiliği hedef alındı. Saldırıda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti.

26 Eylül 2011 03:00

T24 - Afganistan'ın başkenti Kabil'de Amerikan Büyükelçiliği hedef alındı. Saldırıda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti.


Afganistan’da Amerikan büyükelçiliğine yönelik saldırı dün akşam saatlerinde düzenlendi. Büyükelçilik sözcüsü, elçiliğinin ek binasında, bir Afgan çalışanın saldırısıyla çatışma çıktığını açıkladı. Çatışma çıkaran Afgan çalışan öldürülürken, saldırıda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti.


Çatışmanın yaşandığı ek binanın Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından kullanıldığı sanılıyor. CIA'den ise konuyla ilgilli henüz bir açıklama gelmedi. Saldırının nedenini belirlemek için soruşturma başlatıldı.


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