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Dünya

AFGANİSTAN'DA 7 KİŞİNİN KAFASI KESİLDİ HERAT (A.A)

10 Temmuz 2011 14:37

-AFGANİSTAN'DA 7 KİŞİNİN KAFASI KESİLDİ HERAT (A.A) - 10.07.2011 - Afganistan'ın batısında dört gün önce kaçırılan, bir sivil toplum kuruluşunun çalışanı 28 Afgan patlayıcı imha uzmanından 7'sinin kafası kesilerek öldürüldü. İran sınırındaki Ferah eyaletinin emniyet müdür yardımcısı Muhammed Gavs Malyer, cesetlerden birini bulduklarını, diğer cesetlerin bölgenin aşiret şeflerinin elinde olduğunu belirterek, 6 Temmuz'da kaçırılan patlayıcı imha uzmanlarından geriye kalan 21 kişinin akıbetinin bilinmediğini söyledi. Kaçırılanların tamamı merkezi Kandahar kentinde bulunan Afganistan Mayın İmha Ajansı (Dafa) çalışanları idi. Eylemi şimdiye dek üstlenen olmadı. Afganistan'da daha önce de Afgan mayın imha uzmanları kaçırılmış, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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