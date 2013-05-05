Afganistan'da 7 ABD askeri öldü

Afganistan'ın Kandahar bölgesinde meydana gelen saldırıda 5 ABD askeri öldü. Farah bölgesindeki saldırıda ise bir Afgan askeri birlikte görev yaptığı NATO askerlerine ateş açtı. Bu saldırıda da 2 ABD askeri öldü. NATOın güneyinde yolun kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ülkede görev yapan 5 NATO askeri hayatını kaybetti.

İlk saldırı üklenin güneyindeki Kandahar bölgesinde meydana geldi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) askerlerinin geçişi sırasında yolun kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İkinci saldırı haberi ise Farah bölgesinden geldi. Bir Afgan askeri birlikte görev yaptığı NATO askerlerine ateş açtı.

Saldırıda 2 Amerikan askeri hayatını kaybetti.