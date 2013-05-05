T24 LogoT24 Logo
Dünya

Afganistan'da 7 ABD askeri öldü

Afganistan'da gerçekleştirilen iki ayrı saldırıda NATO bünyesinde görev yapan 7 ABD askeri hayatını kaybetti

05 Mayıs 2013 12:21

Afganistan'ın Kandahar bölgesinde meydana gelen saldırıda 5 ABD askeri öldü. Farah bölgesindeki saldırıda ise bir Afgan askeri birlikte görev yaptığı NATO askerlerine ateş açtı. Bu saldırıda da 2 ABD askeri öldü. NATOın güneyinde yolun kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu ülkede görev yapan 5 NATO askeri hayatını kaybetti.

İlk saldırı üklenin güneyindeki Kandahar bölgesinde meydana geldi.

NATO'dan yapılan açıklamada, Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) askerlerinin geçişi sırasında yolun kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

İkinci saldırı haberi ise Farah bölgesinden geldi. Bir Afgan askeri birlikte görev yaptığı NATO askerlerine ateş açtı.

Saldırıda 2 Amerikan askeri hayatını kaybetti.

ETİKETLER

abdaskerafganistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

Metropoll Araştırma: Erdoğan'a görev onayı verenlerin sayısı düştü...

Marmaray'daki grafitilerin temizlenmesi için 55 bin lira harcanacak...

ABD, Kasım Süleymani'yi öldürme kararını nasıl aldı; Bloomberg suikastin arka...

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24