-AFGANİSTAN'DA 6 KOALİSYON ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A) - 27.04.2011 - NATO, Afganistan'da bir Afgan askeri pilotun tartışmanın ardından yabancı askerlere ateş açması sonucu 6 koalisyon askerinin öldüğünü bildirdi. NATO, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havaalanında meydana gelen olayda ölen askerlerin milliyetlerini ise açıklamadı. Taliban'ın çatışmanın ardından olayın sorumluluğunu üstlenmesine rağmen, Afganistan Savunma Bakanlığı, pilotun 20 yıldır orduda çalıştığını kaydetti. Koalisyon güçleri, 2009'un Mart ayından beri Afgan güvenlik güçleri ya da üniforma giymiş bazı kişilerce koalisyon güçlerine yönelik 21 saldırı düzenlendiğini, bu saldırılarda 42 kişinin öldüğünü bildirdi.