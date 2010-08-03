Afganistan'da 6 güvenlik görevlisinin başını kestiler

T24- Afganistan'ın kuzeyinde düzenlenen bir banka soygununda 6 güvenlik görevlisi zehirlendi ve başları kesildi.



Balkh vilayeti emniyet müdürünün sözcüsü Şercan Durani, sayıları henüz bilinmeyen soyguncuların, dün gece Kabil Bank'ın Mezar-ı Şerif şubesinde çalışan 6 özel güvenlik görevlisinin yemeklerine zehir karıştırdığını söyledi.



Soyguncuların daha sonra güvenlik görevlilerinin başlarını keserek, bankadan 269 bin dolar değerinde döviz ve Afgani çaldıkları belirtildi.



Olayın soruşturulduğu kaydedildi.