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Dünya

Afganistan’da 5 NATO askerinin dost ateşiyle öldürüldüğü iddia edildi

Afganistan polisi ve Taliban, ölen 5 askerlerin NATO helikopterlerinin açtığı dost ateşiyle yanlışlıkla vurulduğunu açıkladı

10 Haziran 2014 13:59

NATO, pazartesi günü 5 askerin Afganistan’ın güneyinde öldürüldüğünü duyurdu. Saldırının nerede gerçekleştiği ya da askerlerin kimlikleri ve ülkeleri ise açıklanmadı.

Al Jazeera Türk’ün haberine göre, Afganistan polisi ve Taliban, askerlerin NATO helikopterlerinin açtığı dost ateşiyle vurduğunu belirtti. Polis şefi Ghulam Sakhi Roghlewai, “Operasyondan sonra üslerine dönen koalisyon askerleri, isyancılar tarafından pusuya düşürüldü. Hava saldırısı, yanlışlıkla NATO askerlerini hedef aldı ve öldürdü” dedi.

Taliban sözcüsü Kari Yusuf Ahmedi de çatıştıkları koalisyon askerlerinin NATO helikopterleri tarafından vurulduğunu söyledi. Haziran ayında Afganistan'da 8 NATO askeri öldürüldü. 2014 yılında öldürülen koalisyon askeri sayısı ise 36’ya çıktı.

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