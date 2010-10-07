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Dünya

AFGANİSTAN'DA 5 KOALİSYON ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A)

07 Ekim 2010 19:30

-AFGANİSTAN'DA 5 KOALİSYON ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A) - 10.07.2010 - Afganistan'ın güneyi ve doğusunda meydana gelen çatışmalarda 5 koalisyon askerinin öldüğü bildirildi. NATO gücünden yapılan açıklamada, ülkenin doğusunda bir koalisyon askerinin, hafif silahlarla açılan ateşte, diğerinin yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu, üçüncüsünün de direnişçilerin düzenlediği bir saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi.  Açıklamada, Afganistan'ın güneyinde 2 koalisyon askerinin, yol kenarına yerleştirilen bombalarla düzenlenen saldırılarda öldüğü ifade edildi. Askerlerin milliyetleri konusunda açıklama yapılmadı.

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