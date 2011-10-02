-Afganistan'da 47 kişi öldü PAKTİA (A.A) - 02.10.2011 - Afganistan'da son 24 saatte düzenlenen operasyonlar ve çıkan çatışmalarda 47 kişinin öldüğü bildirildi. Ülkenin doğusundaki Paktia vilayetinin vali sözcüsü Rohullah Samon, Paktia'nın Zurmat bölgesinde, araçlarının yola yerleştirilen bombaya çarpması sonucu 9 Afgan askerinin öldüğünü, 4'ünün yaralandığını söyledi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, NATO öncülüğündeki askerlerle Afgan askerlerinin 8 vilayette son 24 saatte düzenlediği operasyonlarda 37 militanın öldürüldüğü belirtildi. Koalisyon güçlerinden yapılan açıklamada ise ülkenin güneyinde bombalı saldırıda bir NATO askerinin öldüğü kaydedildi.