Afganistan'da 43 kişinin bulunduğu yolcu uçağı düştü

T24- Afganistan'da Pamir Havayolları'na ait 38 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu bir yolcu uçağı başkent Kabil ve Kunduz arasında düştü. İhlas Haber Ajansı, uçakta 3 Türk yolcunun bulunduğunu belirtirken, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da uçakta 2 vakıf sorumlusunun bulunduğunu açıkladı.















Kabil Havaalanı müdürü, sabah saat 08:30 sularında Kunduz'dan kalkan uçağın başkent Kabil'in kuzeyindeki Salang geçidi yakınlarında düştüğünü açıkladı.







Uçakta, aralarında yabancıların da bulunduğu 38 yolcu, 5 mürettebat olduğu açıklandı.





Kazada kurtulan olmadığı düşünülürken, Afganistan ordusu bölgede arama çalışmaları yürütüyor.







Uçaktaki 48 yolcunun 3'ü Türk





İhlas Haber Ajansı'ndan kaza yapan ve Pamir Havayolları'na ait uçakta 3 Türk yolcunun bulunduğunu bildirdi.





İHH'den yapılan açıklamada da, Faruk Aktaş ve Bahattin Yıldız'ın İHH'nin Kunduz'da açmayı planladığı yetimhaneye arsa bulmak için bölgeye gittikleri belirtildi.







Aktaş ve Yıldız'ın, gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra Kabil'e dönmek için Pamir Havayollarına ait uçağa bindikleri kaydedilen açıklamada, uçağın Kabil'e yaklaşık 100 kilometre mesafede düştüğü aktarıldı.





NATO'dan yardım istendi







Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Zemaray Başari, NATO öncülüğündeki birliklerden, insansız uçaklarla enkazın yerini belirlemeye yardım etmelerinin istendiğini belirtti.





NATO öncülüğündeki birliklerin bir sözcüsü de enkazı aramak üzere bir uçak gönderildiğini bildirdi.







Kazanın nedeni bilinmiyor, ancak hava koşullarının etkili olabileceği ifade edildi.







Pamir Havayolları, Afganistan'da genellikle iç hat seferleri yapan 3 özel havayolu şirketinden biri.

