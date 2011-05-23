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Dünya

AFGANİSTAN'DA 4 NATO ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A)

23 Mayıs 2011 18:09

-AFGANİSTAN'DA 4 NATO ASKERİ ÖLDÜ KABİL (A.A) - 23.05.2011 - Afganistan'ın doğusunda yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 NATO askeri öldü. Uluslararası Afganistan Güvenlik ve Destek Gücü'nden (ISAF) yapılan açıklamada, olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmezken, askerlerin milliyeti de belirtilmedi. Son saldırıyla birlikle bu ay Afganistan'da ölen NATO askeri sayısı 26'ya, bu yıl ölen askerlerin sayısıysa 177'ye çıktı. Afganistan'ın doğusunda görev yapan yabancı askerlerin çoğu Amerikalı, ancak bölgede diğer NATO ülkelerinin askerleri de bulunuyor.

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