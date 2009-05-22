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Dünya

Afganistan'da 34 Taliban militanı öldürüldü

22 Mayıs 2009 01:03

Afganistan'da Taliban militanlarına yönelik operasyonda, 34 militan öldürüldü ve 15 ton uyuşturucu ele geçirildi.

ABD ordusunun açıklamasında, Helman vilayetinde NATO ve Afgan güçlerinin 2 gün önce başlattığı operasyonun halen sürdüğü bildirildi.

Özellikle Helmand'daki Nad Ali bölgesinde şiddetli çatışmalar çıktığı ve 34 militanın öldürüldüğü kaydedilen açıklamaya göre, çatışmalarda sivil can kaybı olmadı.

Operasyonun, militanların bölgede üretilen uyuşturucunun nakliyesinde kullandıkları bir binada, haritalar, iletişim cihazları, Rus yapımı gece görüş araçları, silahlar ve ABD askeri araçlarına ait parçalar ele geçirildiği ifade edildi.

Bölgede 15 ton uyuşturucunun ve patlayıcı yapımında kullanılan çok miktarda maddenin de ele geçirildiği kaydedildi.

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