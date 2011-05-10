-AFGANİSTAN'DA 3 TÜRK KAÇIRILDI PULİ ALAM (A.A) - 10.05.2011 - Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneyindeki Logar vilayetinde büyük olasılıkla mühendis olan üç Türk'ün kayıp olduğu bildirildi. Bölgenin emniyet müdürü Gulam Sahi Ruglivanay, Logar'ın en büyük kenti Puli Alam yakınlarındaki karayolunda Türk vatandaşlarının olduğu aracın dün boş vaziyette bulunduğunu belirterek, "Kayboldular, neredeler bilmiyoruz" dedi. Bir başka emniyet yetkilisi Muhammed Can Abid de büyük olasılıkla mühendis olan Türklerin kaçırıldıklarını düşündüklerini söyledi.