'Afganistan'da 3 trilyon dolarlık maden var'

T24

'Bölgenin en zengini'

Şahrani, Pazartesi günü ABD gazetesi The New York Times'da çıkan bir trilyon dolarlık tahmini çok "muhafazakar" bulduğunu söyledi.Bu tahmini hesaplamayı Amerikalı yerbilimciler yapmıştı.Afganistan'ın büyük miktarlarda altın ve bakırın yanı sıra cep telefonu ve dizüstü bilgisayar bataryalarında kullanılan lityum rezervleri bulunduğu düşünülüyor.Afganistan madenler bakanı Vahidullah Şahrani, gelecek hafta Londra'ya gelerek maden işletme ihalelerine katılmaları konusunda yabancı yatırımcıları teşvik etmeyi planlıyor.Afgan yetkililer, ülkenin maden zenginliğinin, işlendiği takdirde Afganistan'ı ekonomik açıdan kendi kendine yeten bir ülkeye dönüştürebileceğini söylüyor.Bazı kaynaklar, madenler işlendiği takdirde Afganistan'ın bölgenin en zengin ülkesi olabileceğini söylüyor.Ancak maden projelerinin güvenliği ve projeler için gerekli altyapı konularında bazı endişeler de bulunuyor.