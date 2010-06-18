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Dünya

'Afganistan'da 3 trilyon dolarlık maden var'

Vahidullah Şahrani, ülkede henüz açığa çıkarılmamış yeraltı kaynaklarının değerinin üç trilyon doları bulduğunu söyledi.

18 Haziran 2010 03:00

T24 - Afganistan madenler bakanı Vahidullah Şahrani, ülkede henüz açığa çıkarılmamış yeraltı kaynaklarının değerinin üç trilyon doları bulduğunu söyledi.

Afganistan madenler bakanı Vahidullah Şahrani, 17 Haziran 2010, Kabil

Şahrani, Pazartesi günü ABD gazetesi The New York Times'da çıkan bir trilyon dolarlık tahmini çok "muhafazakar" bulduğunu söyledi.

Bu tahmini hesaplamayı Amerikalı yerbilimciler yapmıştı.

Afganistan'ın büyük miktarlarda altın ve bakırın yanı sıra cep telefonu ve dizüstü bilgisayar bataryalarında kullanılan lityum rezervleri bulunduğu düşünülüyor.

Afganistan madenler bakanı Vahidullah Şahrani, gelecek hafta Londra'ya gelerek maden işletme ihalelerine katılmaları konusunda yabancı yatırımcıları teşvik etmeyi planlıyor.


'Bölgenin en zengini'

Afgan yetkililer, ülkenin maden zenginliğinin, işlendiği takdirde Afganistan'ı ekonomik açıdan kendi kendine yeten bir ülkeye dönüştürebileceğini söylüyor.

Bazı kaynaklar, madenler işlendiği takdirde Afganistan'ın bölgenin en zengin ülkesi olabileceğini söylüyor.

Ancak maden projelerinin güvenliği ve projeler için gerekli altyapı konularında bazı endişeler de bulunuyor.


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